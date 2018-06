A chiudere definitivamente i giochi è un'altra bianconera: nel finale, Bonansea realizza il 3-0 e manda l'Italia al Mondiale . Appuntamento in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. L'importante non sarà vincere (perché lottare contro superpotenze come i campioni in carica degli Stati Uniti, o la Germania e il Giappone è quasi impossibile), ma almeno partecipare quello sì. E le ragazze della Nazionale di calcio femminile ci saranno!

C'è un'Italia che va al Mondiale, ed è quella di calcio femminile . Con il 3-0 al Portogallo nella gara valida per il Gruppo 6 di qualificazione al campionato del mondo, la Nazionale allenata da Milena Bertolini stacca un biglietto per Francia 2019 venti anni dopo l'ultima apparizione.

