Boxe, Tyson Fury vs Sefer Seferi: la pesata più amichevole della storia

Anthony Joshua: "Diventare come Tyson? No, magari come Mayweather"

Fury però guarda avanti e pensa già a strappare il titolo ad Anthony Joshua: "Gli rifilerei 6 ganci di fila e il match finirebbe presto. Al pensiero che c'è chi crede sia più forte di me non ci dormo la notte. Voglio essere di nuovo il campione dei massimi, ora inizia la mia seconda carriera", ha dichiarato Fury.

Tyson Fury torna sul ring 924 giorni dopo l'ultima volta. Nel primo test il 29enne ex campione del mondo dei pesi massimi se la vedrà alla Manchester Arena contro l'albanese ex massimo leggero Sefer Seferi, prossimo a compiere 40 anni.

