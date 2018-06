L'attaccante dei Wycombe Wanderers "minaccia" il capitano del Real Madrid.

6 ore fa

Ne hanno parlato tutti, ma proprio tutti. L'intervento di Sergio Ramos che ha messo ko Salah nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool ha generato una scia di polemiche e commenti di cui non si vede ancora la fine.

L'ultimo ad aggiungersi alla lista è chi meno ti aspetti. Adebayo Akinfenwa, attaccante extra-large dei Wycombe Wanderers che militano in League Two, ha postato un video sul suo account Instagram in cui si rivolge direttamente al capitano dei Blancos.

La Bestia (questo il suo soprannome visto che è 102 kg per 1.81 metri d'altezza) è un noto tifoso del Liverpool e ha quindi sofferto come tutti i supporter dei Reds nel vedere l'egiziano lasciare il campo nella partita più importante della stagione:

Sergio Ramos, non solo hai fatto male a Salah - ha esordito Akinfenwa - ma hai anche causato un trauma cranico a Karius. Sei molto fortunato perché non avremo mai modo di affrontarci in campo e io non giocherò mai la Champions League. Altrimenti ti sarebbe successo questo...

L'inglese pronuncia la frase finale mentre prende uno scarpino e lo spezza in due a mani nude. Poi lo lascia andare e si mette a ridere. Il video è accompagnato da un messaggio: "Tranquillo Liverpool, ti difenderò sempre":