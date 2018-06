Di padre in figlio? Ronaldo e Cristianhinho dopo Portogallo-Algeria

L'attaccante del Real Madrid si concede qualche minuto di svago con suo figlio, dopo l'amichevole pre-Mondiale

2 condivisioni

45 minuti fa

Intraprendere la carriera da calciatore quando tuo padre è un certo Cristiano Ronaldo, potrebbe rivelarsi in futuro un peso troppo grande da sopportare. Per il momento, però, Cristianinho si diverte con il pallone come dovrebbe essere per ogni bambino della sua età. Certo, non a tutti capita di avere uno stadio intero a disposizione, e un 5 volte pallone d'Oro come compagno di giochi, ma se dopo Portogallo-Algeria c'è la possibilità di fare due scambi con tuo padre, perché non approfittarne?