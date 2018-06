I titoli principali di oggi si dividono fra le indiscrezioni di calciomercato delle big di Serie A e le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo.

49 minuti fa di Daniele Minuti

Nonostante i campionati di calcio siano finiti e i Mondiali debbano ancora iniziare, il mondo dello sport è ricco di notizie importanti in questi giorni e le prime pagine dei quotidiani sportivi che andiamo a vedere nella nostra rassegna stampa di oggi lo dimostrano.

Innanzitutto c'è da capire come si evolverà la spinosa situazione in casa del Real Madrid. Florentino Perez infatti dovrà capire quale sarà la decisione di Cristiano Ronaldo su una sua eventuale partenza e poi dovrà scegliere chi sarà il nuovo allenatore dei Blancos.

Sono questi gli argomenti che ritroviamo in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, mentre sugli altri giornali della rassegna stampa domina il calciomercato con la Juventus che è particolarmente attiva sia nelle trattative in entrata che in quelle in uscita.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Sale Conte, scende il re"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo un titolo dedicato al Real Madrid che starebbe pensando ad Antonio Conte come nuovo allenatore ma che aspetta di sapere cosa farà Cristiano Ronaldo. In taglio alto, articolo dedicato a Cecchinato che oggi giocherà contro Thiem in cerca della finale del Roland Garros.

Corriere dello Sport: "Milan, Elliot fa il drago"

Sono le vicissitudini societarie del Milan a dominare la prima pagina del Corriere dello Sport, che si concentra sul ruolo sempre più preminente del fondo americano Elliot all'interno del club rossonero.

Tuttosport: "Chiesa Juve"

Su Tuttosport invece ci si concentra principalmente sul calciomercato e su un possibile interessamento della Juventus per Federico Chiesa. I bianconeri però dovranno battere la concorrenza di Inter e Napoli.

L'Équipe: "Coup pour coup"

È il Roland Garros il protagonista della prima pagina dell'Equipe: oggi infatti sono in programma le due semifinali con Nadal che sfiderà Del Potro e il nostro Marco Cecchinato che si giocherà la finale contro l'austriaco Thiem.

As: "Comeos el Mundial"

Apriamo la rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli con il madrileno As, che documenta la visita di ieri pomeriggio da parte del re di Spagna Federico VI nel ritiro della Nazionale allenata da Lopetegui.

Sport: "Impacto Abidal"

I giornali catalani si concentrano principalmente sull'annuncio arrivato ieri sera da parte del Barcellona che ha nominato Ramon Planes nuovo direttore sportivo ma soprattutto ha dato un ruolo in società a Eric Abidal, nuovo direttore tecnico.

Mundo Deportivo: "Abidal por Robert"

È ancora Abidal a guadagnare una prima pagina sul Mundo Deportivo: l'ex difensore francese entra ufficialmente nella dirigenza del Barcellona dopo aver vinto tantissimi trofei con la maglia del club catalano.

Marca: "CR7 va en serio"

Su Marca ovviamente il tema principale è il futuro di Cristiano Ronaldo che da ieri sembra un po' più lontano dal Real Madrid. Il fenomeno portoghese infatti sembra davvero intenzionato a lasciare il club campione d'Europa.

A Bola: "Scolari dá nega a Bruno"

Terminiamo con la Bola che si concentra sul futuro della panchina dello Sporting Lisbona: dopo l'addio di Jorge Jesus si era parlato di un'ipotesi che portasse a Felipe Scolari, che però avrebbe rifiutato l'offerta.