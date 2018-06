Rashford protagonista contro Costa Rica: elastico e gol da 20 metri!

L'attaccante del Manchester United è in forma Mondiale

un'ora fa

Nell'amichevole di preparazione ai Mondiali tra Inghilterra e Costa Rica, la scena se l'è presa Marcus Rashford, che sul campo di Elland Road ha messo in mostra numeri importanti, rendendo piacevolmente difficile il compito di Gareth Southgate: come lasciare in panca un giocatore così?

Nel 2-0 finale con cui gli inglesi hanno regolato Navas e compagni, i titoli se li merita l'attaccante del Manchester United: autore prima di uno splendido elastico che mette in difficoltà la retroguardia del Costa Rica, poi di una grande conclusione da fuori area che porta in vantaggio i suoi. La rete del raddoppio arriva al 76' grazie a Welbeck. L'esordio dell'Inghilterra in Russia è in programma per lunedì 18 giugno contro la Tunisia, il 24 sarà la volta di Panama, il 28 alle ore 20.00 c'è il Belgio.