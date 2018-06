L'attaccante inglese ha firmato con gli Spurs in sei anni: sarà uno dei giocatori più pagati del campionato inglese. Il club ha rispettato l'accordo con Pochettino.

2 ore fa di Alberto Casella

Subito dopo l'addio a sorpresa in mondovisione di Zinedine Zidane al Real Madrid, il manager del Tottenham Mauricio Pochettino era stato indicato come il candidato numero uno alla panchina dei Blancos. D'altronde il presidente Florentino Perez non aveva mai nascosto di stravedere per l'argentino.

Peccato, però, che lo stesso Pochettino avesse rinnovato da poche settimane il suo contratto col club londinese e che il nuovo accordo non contenesse alcuna clausola rescissoria. A Florentino non rimaneva altro che trattare con Daniel Levy, il non proprio arrendevole presidente degli Spurs.

Levy, infatti, non ha inteso ragioni, ha alzato i reticolati ed è sceso a patti col suo manager, impegnandosi a trattenere tutti i migliori giocatori della rosa per la prossima stagione di Premier League. Che, fra l'altro, coinciderà con il sospirato trasferimento nel nuovissimo stadio all'avanguardia da 62mila posti che sta per essere ultimato proprio dove sorgeva il vecchio White Hart Lane.

The synthetic grass surface that will be used for NFL games is now being laid #NewSpursStadium pic.twitter.com/wjEQ9jb8X7 — New Spurs Stadium (@NewSpursStadium) June 7, 2018

Levy è stato di parola e in men che non si dica ha posto la pietra d'angolo della campagna rinnovi promessa a Pochettino. Nel pomeriggio, infatti, il club ha annunciato sul proprio account Twitter ufficiale di aver firmato l'accordo con Harry Kane fino al 2024.

📝 We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2018

Kane, 25 anni a luglio, è stato già due volte capocannoniere della Premier League, nella stagione 2015-16 e in quella successiva, mentre in quella appena conclusa si è classificato secondo dietro a uno straordinario Mohamed Salah.

Cresciuto nelle giovanili del Tottenham, Hurricane è attaccante vero e dal rendimento garantito: dalla stagione 2014-15, quella in cui ha cominciato a giocare con regolarità, non ha mai smesso di crescere. Erano stati 21 i gol realizzati in Premier League quell'anno, portati a 25 quello successivo, a 29 nel 2016-17 e a 30 nel campionato appena concluso.

Mentre ora si attende che il club blindi anche Dele Alli, Sportsmail rende noto che, grazie al nuovo accordo, Harry Kane percepirà dal Tottenham uno stipendio, bonus inclusi, di circa 17,5 milioni all'anno, per un totale di 105 milioni in sei anni.