Il direttore sportivo Monchi stringe con l'Ajax per il giovane esterno d'attacco. Costerà circa 20 milioni più bonus. Il Faraone intanto sta riflettendo su alcune offerte ricevute.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

C'è un'immagine in particolare che descrive Justin Kluivert, quasi come fosse un certificato di qualità. E non è estratta da una partita. Finale di Europa League 2017, il Manchester United ha appena battuto l'Ajax e José Mourinho, uno che di talenti e di calcio ci capisce parecchio, si è avvicina gli ha strizza l'occhio.

Un colloquio veloce, rapido: lo Special One voleva portarlo al Manchester United. Trattativa di calciomercato pubblica: il portoghese si è esposto, come fa raramente. Alla fine però Kluivert è rimasto per un anno all'Ajax, con cui però nelle ultime settimane ha rotto definitivamente.

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha individuato in lui il colpo giusto di calciomercato per rinforzare i giallorossi. Già nel corso del prossimo fine settimana si potrebbe arrivare all'accordo fra la società capitolina e l'Ajax. I lancieri chiedono circa 25 milioni, mentre la società giallorossa offre circa 18 più bonus. Nelle ultime ore le parti si sono però avvicinate parecchio, lavorando su clausole legate a bonus e a future rivendite, di cui potrebbe beneficiare lo stesso Ajax in futuro.

Calciomercato Roma, arriva Kluivert. El Shaarawy in Cina?

In queste ore Kluivert ha cominciato a seguire i vari profili social della Roma, segnali che, con la trattativa di calciomercato in corso, non possono essere ignorati. Per questo la sensazione è che l'affare si possa chiudere in fretta. Il suo arrivo e la sempre più probabile permanenza di Perotti chiuderebbe lo spazio a Stephan El Shaarawy.

Il Faraone, che a Roma si trova benissimo, vorrebbe un progetto che sia almeno equivalente a quello giallorosso, ma, potrebbe prendere in considerazione anche offerte particolarmente ricche che stanno arrivando in queste ore dalla Cina. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si sarebbero fatti vivi l’Hebei China Fortunes e lo Guangzhou Evergrande, entrambi pronti a ricoprirlo d'oro.