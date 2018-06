Nonostante le smentite del presidente del Lione, in Inghilterra l'affare è dato per fatto. Il prossimo obiettivo di Klopp è il portiere della Roma Alisson.

3 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

Manca solo che Jean Michel Aulas si travesta da D'Artagnan e si metta ad accumulare sacchi di sabbia per le strade di Lione, dietro cui erigere le barricate per impedire agli agenti provenienti dall'odiata Albione di portargli via il gioiello più brillante del suo forziere.

Il presidente del Lione, in realtà, è una vecchia volpe del calciomercato, uno con cui mica è facile fare affari. Il Liverpool gli sta sfilando Nabil Fekir dal cofanetto delle gioie e allora lui che cosa fa? Da attore consumato della commedia dell'arte - o meglio del calciomercato - usa Twitter come megafono e, per alzare il prezzo, proprio stamattina emette il seguente comunicato:

L'Olympique Lyonnais nega categoricamente le false informazioni diffuse da molti media sul trasferimento di Nabil Fekir a Liverpool. In questo periodo di trasferimenti in cui la minima indiscrezione viene spesso presentata come una realtà, OL ricorda che solo le informazioni diffuse dal club sul suo sito web sono autentiche.

Les informations sur le transfert de Nabil Fekir sont fausses.



L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool. pic.twitter.com/3Qa6zekRFo — Olympique Lyonnais (@OL) June 8, 2018

Dans cette période de transferts où la moindre rumeur est souvent présentée comme une réalité, l’Olympique Lyonnais rappelle que seules les informations diffusées par le club sur son site internet font foi. — Olympique Lyonnais (@OL) June 8, 2018

Calciomercato: Fekir vicinissimo al Liverpool per 60 milioni

Dall'altra parte della Manica, però, la pensano molto diversamente e snocciolano gli indizi che indicano che l'affare è praticamente fatto, manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a ore: il direttore sportivo del Liverpool Michael Edwards ha annullato ogni impegno e lo staff medico dei Reds è pronto a volare a Parigi dove dovrebbero tenersi le visite di rito.

40 Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Strasbourg v Lyon - French Ligue 1 2017/2018-foto-41

Chiudi 1 di 40

Il Liverpool Echo parla anche di cifre: 55 milioni di euro per il trasferimento di Fekir, più un bonus massimo di altri 5 milioni. Per il Liverpool si tratta del secondo acquisto di spessore, dopo quello di Fabinho, preso dal Monaco per 40 milioni.

Getty Images Nabil Fekir col ct francese Didier Deschamps

Intanto, arrivato già a 100 milioni di uscite, Jurgen Klopp non sembra volersi fermare e ha chiesto Alisson della Roma. Non sarà facile, il brasiliano è uno dei portieri più contesi del calciomercato: basti dire che in coda c'è anche il Real Madrid e che Monchi non risponde al telefono per meno di 70 milioni.