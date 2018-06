WRC, dove vedere il Rally Italia Sardegna in TV e streaming

Ecco tutti gli orari e gli appuntamenti del mondiale WRC in programma nel weekend.

Il mondiale Rally WRC 2018 sbarca in Sardegna nel weekend. La settima tappa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Fox Sports, canale 204 della piattaforma Sky a partire da giovedì 7 giugno. La 15esima edizione del Rally Italia Sardegna prevede 313,46 km cronometrati suddivisi in 20 prove speciali. La Power Stage in diretta domenica 10 giugno alle ore 12 su Fox Sports.

Rally Italia Sardegna: gli appuntamenti con il WRC in TV e streaming

Dopo le prime sei gare in testa al mondiale c'è Thierry Neuville. Il belga ha trionfato nell'ultimo Rally di Portogallo ed ha sorpassato in classifica il campione del mondo in carica Sébastien Ogier.

Ecco il programma completo in TV del Rally Italia Sardegna, visibile anche in streaming con SkyGo per gli abbonati Sky.

Giovedì 7 giugno 2018

19:00 - PS1 Ittiri Arena (2 km) (diretta TV su Fox Sports, canale 204)

Venerdì 8 giugno 2018

08:33 - PS2 Tula (21,99km)

09:49 - PS3 Castelsardo (14,52 km)

10:38 - PS4 Tergu-Osilo (14,14 km)

11:48 - PS5 Monte Baranta (10,78 km)

15:00 - PS6 Tula (21,99 km) 2

16:17 - PS7 Castelsardo (14,52 km) 2

17:06 - PS8 Tergu-Osilo (14,14 km) 2

18:25 - PS9 Monte Baranta (10,78 km) 2

Sabato 9 giugno 2018

08:30 - PS10 Coiluna-Loelle (14,95 km) (diretta TV su Fox Sports, canale 204)

09:32 - PS11 Monti di Alà (29,11 km)

10:11 - PS12 Monte Lerno (28,52 km)

14:10 - PS13 Ittiri Arena (1,40 km)

16:00 - PS14 Coiluna-Loelle (14,95 km) 2 (diretta TV su Fox Sports, canale 204)

17:00 - PS15 Monti di Alà (29,11 km) 2

17:40 - PS16 Monte Lerno (28,52 km) 2

Domenica 10 giugno 2018