Su Fox Sports arriva il torneo Under 12 LaLiga Promises

Sul canale 204 di Sky la quarta edizione de LaLiga Promises International Soccer Tournament: il torneo Under 12 con le cantere di Inter, Barcellona e Liverpool.

un'ora fa

La quarta edizione de LaLiga Promises International Soccer Tournament sarà in esclusiva su Fox Sports HD (canale 204, Sky) sabato 9 e domenica 10 giugno. Il torneo calcistico giovanile dedicato alla categoria Under 12 vedrà la partecipazione delle principali squadre del panorama spagnolo più la presenza di alcuni invitati speciali come l’Inter per l’Italia, il Liverpool per l’Inghilterra e il Porto per il Portogallo.

Fox Sports trasmetterà anche il match dell’Inter del girone contro l’Atletico Madrid domenica 10 giugno alle 15.30, i quarti di finale e le due semifinali e finali del torneo. Si alterneranno due telecronisti per partita: Riccardo Mancini, Gianluigi Bagnulo, Davide Bernardi e Edoardo Testoni. I match si giocheranno al Sinatra Park Soccer Field, in Hoboken, NJ –USA.

La Liga Promises, il programma su Fox Sports

9 GIUGNO

Barcellona-Valencia alle 15.30 su Fox Sports HD

Real Madrid-Jeff United alle 17 su Fox Sports HD

Atletico Madrid-Villarreal alle 17.30 su Fox Sports HD

Barcellona-Liverpool alle 18 su Fox Sports HD

Real Madrid-Porto alle 18.30 su Fox Sports HD

10 GIUGNO

Atletico Madrid-Inter alle 18.00 su Fox Sports HD

Quarti di finale dalle 18.30 alle 20.30 su Fox Sports HD

11 GIUGNO