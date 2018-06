Sui quotidiani sportivi italiani il tema principale è il calciomercato: il Milan punta sulla linea verde e l'Inter si rafforza in vista della Champions League.

7 giugno

Come spesso accade in queste settimane dopo la fine della stagione sportiva, è il calciomercato l'argomento principale delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola giovedì 7 giugno che si concentrano sulle mosse delle big del campionato italiano.

Le protagoniste sono Milan, Inter, Roma e Juventus, le società più attive prima dell'apertura ufficiale della sessione estiva. I rossoneri continuano a puntare sulla linea verde mentre la squadra di Luciano Spalletti inizia le grandi manovre per presentarsi al meglio alla prossima Champions League.

Anche la Roma piazza un colpo importante acquistando Bryan Cristante dall'Atalanta mentre in casa Juventus sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi di un addio di Higuain che potrebbe lasciare Torino per la Premier League.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, gioventù baciata"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo titoli per le due squadre milanesi, con il Milan che si concentra sui rinnovi contrattuali dei suoi giovani mentre l'Inter vuole rafforzare la rosa in vista della Champions League.

Corriere dello Sport: "L'anno del Biscione"

Il calciomercato è il tema principale anche sul Corriere dello Sport. Il titolo è dedicato all'Inter che va alla ricerca di Radja Nainggolan mentre il taglio alto è dedicato al possibile approdo di Higuain nel campionato inglese.

Tuttosport: "Il primo sì"

Come tutti i giornali italiani della nostra rassegna stampa, Tuttosport apre con le indiscrezioni di calciomercato e in particolare sul possibile scambio che Juventus e Inter potrebbero intavolare fra Higuain e Icardi.

L'Équipe: "Monsieur propre"

Sulla prima pagina dell'Equipe troviamo un titolo dedicato al rugby e in particolare al Toulon: ieri il presidente Boudjellal ha annunciato l'arrivo del nuovo allenatore Collazo, sostituto di Galthié. È il quarto tecnico negli ultimi 2 anni.

As: "No lamento no haber fichado por el Madrid"

L'edizione odierna di As apre con una lunga intervista rilasciata da Kepa. Il portiere dell'Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola si proietta verso i Mondiali e dichiara di non essere pentito della sua decisione di non firmare per il Real Madrid in estate.

Sport: "Thiago, 50 millones + Digne"

Anche su Sport il tema principale è il calciomercato, con il Barcellona che vorrebbe provare l'assalto a Thiago Alcantara. I catalani sarebbero pronti ad offrire 50 milioni di euro più il cartellino di Digne per il giocatore del Bayern Monaco.

Mundo Deportivo: parla Leo Messi

Sul Mundo Deportivo parla Lionel Messi, che in un'intervista esclusiva tocca vari argomenti sul suo Barcellona. Secondo la Pulce i blaugrana l'anno prossimo devono fare di tutto per tornare a vincere la Champions League.

Marca: "Garbiñe gobierna en París"

Garbiñe Muguruza campeggia sulla prima pagina di Marca che chiude la rassegna stampa dei quotidiani sportivi spagnoli. La tennista iberica si è qualificata per le semifinali del Roland Garros battendo Maria Sharapova.

A Bola: "Fala o crauqe"

Chiudiamo il giro delle prime pagine estere della rassegna stampa con quella della Bola il cui titolo principale è dedicato al Benfica che ieri ha ufficializzato l'arrivo in squadra di Facundo Ferreyra, centravanti acquistato dallo Shakthar Donetsk.