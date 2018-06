Faremo come a Euro 2016, lotteremo fino alla fine ricordandoci che nel calcio tutto è possibile. Passo dopo passo vedremo cosa accadrà e cosa riusciremo a fare. Per noi è un privilegio rappresentare il Portogallo, faremo del nostro meglio

Sa che ripetersi sarà molto difficile, ma è anche consapevole che nel calcio non c'è nulla di impossibile. Proprio questo il messaggio mandato da CR7 alla nazione prima di partire per la Russia:

Il fuoriclasse lusitano sogna un'altra impresa dopo quella compiuta due anni fa in Francia, quando la Nazionale del ct Fernando Santos si laureò campione d'Europa battendo in finale i padroni di casa.

Cristiano Ronaldo non è ancora sazio. Ha appena vinto la Champions League con il Real Madrid, la quinta della sua carriera, e pensa già a trascinare il Portogallo ai prossimi Mondiali che prenderanno il via il 14 giugno.

