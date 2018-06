Dopo l'annullamento dell'amichevole a Gerusalemme l'Albiceleste cerca sparring partner e lo spagnolo del Chelsea "candida" il Wunderteam dei Big fuori da Russia 2018.

2 condivisioni

28 minuti fa di Alberto Casella

Corrono veloci le notizie nell'era dei social. È di ieri mattina il lancio di agenzia che riportava l'annullamento deciso dalla Federazione calcio argentina dell'amichevole contro Israele che avrebbe dovuto disputarsi sabato a Gerusalemme.

I palestinesi, infatti, avrebbero ritenuto un'onta il fatto che Messi e compagni giocassero in uno stadio costruito sopra un loro villaggio distrutto durante la guerra che portò alla costituzione dello stato ebraico, e lo hanno spiegato sia attraverso i canali diplomatici, sia attraverso minacce e proteste di piazza.

La patata bollente era finita fra le mani della Federazione che, con i Mondiali alle porte, aveva deciso di cancellare una trasferta ormai a rischio e che non voleva nessuno, come ha confermato Higuain:

È stato giusto non andare in Israele, alla fine è stata fatta la cosa giusta: la sicurezza e il buon senso vengono prima di tutto.

Nike 22 Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Portogallo (Gruppo B)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Argentina (Gruppo D)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Belgio (Gruppo G)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Brasile (Gruppo E)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Colombia (Gruppo H)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Croazia (Gruppo D)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Egitto (Gruppo A)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Francia (Gruppo C)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Germania (Gruppo F)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Giappone (Gruppo H)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Inghilterra (Gruppo C)

Erreà Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Islanda (Gruppo D)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Messico (Gruppo F)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Nigeria (Gruppo D)

Umbro Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Perù (Gruppo C)

Nike Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Polonia (Gruppo H)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Russia (Gruppo A)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Spagna (Gruppo B)

Adidas Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Svezia (Gruppo F)

Puma Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Svizzera (Gruppo E)

Uhlsport Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Tunisia (Gruppo G)

Puma Facebook Twitter Pinterest Maglia Home Uruguay (Gruppo A)

Chiudi 1 di 22

Mondiali, Fabregas guida il team dei grandi esclusi e sfida l'Argentina

I Mondiali però non aspettano e l'Argentina, che aprirà sabato 16 contro l'Islanda, avrebbe bisogno di giocare ancora un match di preparazione contro una squadra di livello. Come fare? La soluzione l'ha trovata Fox Sports Argentina che, via Twitter, ha chiesto alle Nazionali di San Marino, Malta, Moldavia e Liechtenstein di rendersi disponibili a un incrocio con l'Albiceleste.

#TardeRedondaFOX | Tras la suspensión del partido ante Israel, San Marino, Malta, Moldavia y Liechtenstein aparecen en el horizonte para segui la preparación de cara al mundial. El informe de @marcelosottile. #FOXenRusia pic.twitter.com/a2uVfCznYx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 5, 2018

In attesa di risposte ufficiali dal Titano o dal Principato, a sorpresa è arrivata l'adesione di Cesc Fabregas, uno dei Grandi di Spagna lasciati a casa da Lopetegui, che ha candidato, con ironia e grande simpatia, un Wunderteam dei grandi esclusi dei prossimi Mondiali.

Nosotros estamos disponibles pic.twitter.com/yupjkVxKZB — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 6, 2018

Ecco la formazione anti-Argentina proposta da Fabregas (4-3-3): Buffon (Italia); Bellerín (Spagna), Bailly (Costa d'Avorio), Van Dijk (Olanda), Marcos Alonso (Spagna); Götze (Germania), Fabregas (Spagna), Nainggolan (Belgio); Sané (Germania), Dzeko (Bosnia), Bale (Galles).

Chissà se per la panchina Cesc avrà pensato ad Antonio Conte, ma soprattutto chissà se la gioia per l'imminente arrivo dei gemellini basterà ad Alvaro Morata per superare la botta di essere stato escluso anche dalla "Nazionale"... degli esclusi. Intanto, si attende la risposta da Buenos Aires.