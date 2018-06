Mondiali 2018 Russia, gli ottavi di finale secondo Mourinho

Lo Special One prova a indovinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Da una parte spera che i suoi giocatori vadano avanti e si tolgano tante soddisfazioni, dall'altra pensa alla sua squadra e tifa per una precoce eliminazione delle loro nazionali. Il manager del Manchester United José Mourinho è combattuto alla vigilia del Mondiale che prenderà il via in Russia il prossimo 14 giugno. Sa quante energie può togliere una competizione simile ma anche quanta fiducia sia in grado di trasmettere a un calciatore.

In attesa che la kermesse iridata si prenda la scena, lo Special One veste i panni del veggente e per Russia Today pronostica gli abbinamenti degli ottavi di finale. Secondo il portoghese nel Gruppo A sarà l'Uruguay a classificarsi primo davanti ai padroni di casa della Russia. Eliminate quindi Egitto e Arabia Saudita. Nel Gruppo B avanti Spagna, che trova la Russia, e Portogallo, che affronta l'Uruguay.

Nel Gruppo C trionfa la Francia, mentre l'Australia si piazza seconda: i transalpini trovano la Nigeria e i Socceroos l'Argentina di Messi. Sorpresa nel Gruppo D, dove per Mourinho saranno eliminate Croazia e Islanda e passeranno invece l'Albiceleste davanti alla Nigeria. E ancora: nel Gruppo E avanti Brasile e Svizzera, nel Gruppo F Germania e Messico, nel G Inghilterra e Belgio. Infine il Gruppo H dove Mou vede il Senegal primo e la Polonia seconda.

Mondiali Russia 2018, gli ottavi di finale predetti da Mourinho