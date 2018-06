Il Pallone d'Oro portoghese si mostra per la prima volta con la nuova maglia delle Merengues: l'occasione è la presentazione del videogame della EA Sports.

di Marco Ercole

Solo qualche giorno fa, tutti i 24 giocatori della rosa del Real Madrid si erano fatti immortalare con la nuova maglia dei Blancos, con posa classica e sguardo accattivante. Tutti tranne uno. Già, proprio lui, Cristiano Ronaldo, il grande protagonista del post-partita di Kiev, che ha incoronato le Merengues per la 13esima volta nella storia sul tetto d'Europa.

Lui non ha segnato, ma ha preso le prime pagine dei giornali con quelle parole che sapevano tanto d'addio e che nei giorni successivi sono state confermate.

Cristiano Ronaldo se ne vuole andare dalla capitale spagnola e quella sua assenza dalle foto con la nuova divisa sembrano essere un nuovo indizio in tal senso. Da un'altra parte, però, il lusitano si è lasciato immortalare con quella maglia, lasciando ancora vivo il rebus riguardo il suo futuro.

Real Madrid Cristiano Ronaldo unico giocatore a non posare con la nuova maglia del Real Madrid

FIFA 19, Cristiano Ronaldo testimonial con la maglia del Real Madrid

Dove? Nel suo ruolo da testimonial del videogame EA Sports, FIFA 19, che il prossimo 9 giugno sarà presentato per la prima volta all'EA Play che si svolgerà al The Hollywood Palladium. Per l'annuncio di questo evento, infatti, è stato scelto proprio Cristiano Ronaldo che si conferma così uomo immagine anche sul nuovo titolo della saga.

FIFA 19 ha quindi deciso di andare ancora una volta sul sicuro, puntando di nuovo sul Pallone d'Oro in carica come uomo copertina.

Ma il dettaglio da non sottovalutare è proprio l'abbigliamento del talento portoghese, vestito proprio con la nuova casacca del Real Madrid. Certo, le operazioni di marketing della EA Sports non devono per forza di cose essere collegate alle scelte di calciomercato, ma insomma non sarebbe costato nulla scegliere un'immagine diversa di Cristiano Ronaldo. Il fatto che sia stata selezionata questa infittisce ancora il mistero. E il 9 giugno, il giorno della presentazione ufficiale del videogioco, probabilmente si saprà qualcosa di più.