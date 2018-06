Il quotidiano Record rivela che CR7 ha già preso la decisione sul suo futuro: andrà via dai Blancos. Possibile il trasferimento in Francia o Inghilterra.

Se i Mondiali in Russia non fossero alle porte, il tema più discusso nell'intero mondo del calcio sarebbe sicuramente quello che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, a quanto pare sempre più vicino a portarlo via dal Real Madrid.

Le dichiarazioni di CR7 al termine della finale di Champions League vinta dai Blancos contro il Liverpool hanno scatenato le voci su una possibile partenza durante la sessione estiva di calciomercato, ma al momento il giocatore sembra concentrato unicamente sulla spedizione della sua Nazionale nella Coppa del Mondo.

Intanto però i media si sbizzarriscono sulle ipotesi legate al suo futuro e oggi in Portogallo viene lanciata la bomba: Cristiano Ronaldo avrebbe preso la decisione definitiva di andare via dal Real Madrid dopo 9 gloriose stagioni.

La notizia arriva dal quotidiano sportivo portoghese Record, che sulla sua prima pagina rivela come lo scorso martedì ci sia stato un incontro fra il presidente del Real Madrid Florentino Perez e l'agente del giocatore Jorge Mendes.

Pare che in questo summit il massimo dirigente del club spagnolo non abbia accontentato le richieste dell'entourage di Cristiano Ronaldo e il rapporto fra i due si stia lentamente logorando. CR7 sarebbe infatti scontento dalle promesse non mantenute di Perez e dal lento smantellamento del gruppo dei suoi amici nella rosa composto da Coentrao, Pepe e James Rodriguez.

Oltre a questo, l'ex giocatore del Manchester United non sembra gradire la smania del presidente al limite dell'ossessione di portare Neymar al Santiago Bernabeu. In ultimo è arrivato l'addio al Real Madrid da parte di Zinedine Zidane, tecnico con cui Cristiano Ronaldo ha sempre avuto feeling e che in questa stagione lo ha gestito al meglio permettendogli di arrivare in buone condizioni ai Mondiali.

Per questi motivi il fenomeno portoghese avrebbe preso la decisione di andar via da Madrid che a quanto pare sarebbe irreversibile e stando alle indiscrezioni di Record la sua prossima destinazione potrebbe essere in Italia, Francia o Inghilterra con Paris Saint-Germain e Manchester United che sarebbero le favorite in caso di partenza. Del suo possibile addio ha parlato anche l'eterno rivale Leo Messi, in un'intervista al Mundo Deportivo.