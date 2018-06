La squadra di Cannavaro torna alla carica: 30 milioni alla Roma, 12 all’anno al giocatore. Monchi riflette dopo l'acquisto di un potenziale titolare come Cristante.

46 minuti fa di Francesco Bizzarri

I cinesi si rifanno sotto per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma è tornato in orbita Guangzhou Evergrande: la squadra allenata da Fabio Cannavaro è pronta ad offrire 30 milioni di euro. Il calciomercato giallorosso ha già fatto registrare il primo colpo in entrata: dall’Atalanta è stato preso Bryan Cristante per 30 milioni. Ora si pensa a qualche cessione.

Il belga, già a gennaio, è stato ad un passo dall’accettare le lusinghe orientali. Non se ne fece più nulla, ora però qualcosa potrebbe essere cambiato. Di Francesco guiderà un nuovo gruppo, il ds Monchi vuole svecchiare la rosa e abbassare il tetto degli stipendi. Ecco perché il Ninja può essere sacrificato.

In tal caso sarebbe una cessione eccellente nel calciomercato della Roma, che aspetta sempre un’offerta irrinunciabile per Alisson, il vero pezzo pregiato della rosa. Nainggolan, a 30 anni, potrebbe dire addio alla Capitale dopo 4 stagioni. Ad aspettarlo in Cina c’è un ingaggio pazzesco.

Calciomercato Roma, Nainggolan via? C’è l’Evergrande

Trenta milioni. Questa l’offerta del Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro per Nainggolan. I cinesi continuano a fare la corte a grandi calciatori europei. La Roma riflette, ha già speso tanto per Cristante, di sicuro qualcuno uscirà in questa finestra di calciomercato. Vendere Nainggolan vuol dire cedere un pezzo pregiato. Il belga pensa al suo futuro, l’offerta dall’altra parte del mondo è allettante: 12 milioni di euro a stagione.

I cinesi insistono e mettono pressione. L’operazione resta difficile per la solita “luxury tax” imposta dal governo cinese. La formula potrebbe essere quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto più i proventi (per la Roma) di una tournée in Cina da organizzare a breve. Monchi riflette, ha in mente di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Nainggolan ha 30 anni, è nel pieno della sua carriera, èintegro fisicamente ma guadagna 4,5 milioni di euro all’anno fino al 2021. Non pochi.

Così, in caso di cessione, il centrocampo a 3 di Di Francesco potrebbe essere con De Rossi centrale, Cristante e Pellegrini mezz’ali. Un regista-incontrista d’esperienza e due giovani leve. Il piano in caso di addio del belga è già pronto.