L'attaccante brasiliano dei Reds parla della trattativa tra gli inglesi e i giallorossi per il portiere: "Spero possa venire da noi". Sul romanista ci sono tanti top club.

Più di Neuer, più di Ederson e anche più di Buffon. Se Alisson dovesse effettivamente lasciare la Roma, che in queste ore ha chiuso la trattativa di calciomercato per Cristante, lo farà per una cifra record. I giallorossi, in realtà, stanno pensando al rinnovo del contratto del brasiliano, ma a Trigoria continuano ad arrivare offerte importanti per lui.

Di portieri della sua qualità, d'altronde, ce ne sono davvero pochi. Considerando che fra finale e semifinale di Champions League si siano visti errori macroscopici (da Ulreich a Karius) è evidente che anche i top club abbiano bisogno di sistemarsi in tal senso. Per questo per la Roma, che pure si sta dimostrando ambiziosa, non sarà facile trattenerlo in questa finestra di calciomercato.

Se alla fine, Alisson dovesse veramente partire lo farebbe per una cifra che si aggira tra i 90 e i 100 milioni di euro. Un tesoretto con il quale i giallorossi potrebbero rinforzarsi in tutti i reparti e fare ulteriormente il salto di qualità. Per questo la Roma ci pensa: questo, fra gli introiti dovuti al percorso in Champions League e gli incassi dalle cessioni, potrebbe essere il calciomercato nel quale i capitolini possono investire di più.

La Roma farebbe bene a vendere Alisson?





Calciomercato Roma, Firmino e il retroscena su Alisson

In questa stagione Alisson ha effettivamente dimostrato di essere un portiere di grande livello, di poter essere utile ai più grandi club europei. Il Liverpool, che lo ha visto dal vivo nella semifinale di Champions League, se ne è convinto e sta pensando proprio a lui per rinforzarsi.

Dal ritiro della nazionale brasiliana in vista dei Mondiali Firmino, attaccante dei Reds, ha ammesso di aver parlato con il portiere della Roma del suo possibile trasferimento in Inghilterra:

Alisson si è informato con me sul Liverpool, spero che venga da noi, sarebbe bellissimo. So che lo vogliono tanti top club perché ha fatto una stagione di alto livello, ma io proverò a convincerlo. Ci provo spesso a dirgli di venire al Liverpool, ma sarà lui a decidere con il suo agente

C'è però da convincere anche la Roma, che per lui chiede davvero tanti soldi. Perché oggi Alisson verrebbe pagato più di Neuer, più di Ederson e anche più di Buffon.

Firmino sulle parole di Sergio Ramos: "Idiozie"

Firmino ha commentato anche le parole di Sergio Ramos che nella giornata di ieri aveva dichiarato: "Ci manca solo che mi accusino di aver fatto venire il raffreddore a Firmino con una mia goccia di sudore".