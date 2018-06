I Campioni d'Europa valutano un ampio ventaglio di candidature, tra nomi affermati e vecchie glorie del club. C'è anche l'idea che porta all'ex Milan.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Il Real Madrid continua la ricerca del perfetto sostituto di Zinedine Zidane. Il vuoto lasciato dal tecnico francese, che ha preferito lasciare il Santiago Bernabeu da vincente, potrebbe essere colmato da un'altra vecchia gloria del club: come riferito da Marca, infatti, le difficoltà per arrivare a nomi di grido come Jurgen Klopp e Massimiliano Allegri starebbero portando i Blancos a considerare una serie di candidature alternative.

Tante le ipotesi presentate sul tavolo della dirigenza dei Galacticos, con l'ex Marsiglia ed Olympiakos Michel che sarebbe uno dei nomi attualmente valutati. Il tecnico iberico, ex storico del Real Madrid con oltre 400 presenze da giocatore delle Merengues, è attualmente fermo dal 31 gennaio 2018, data in cui venne esonerato da un Malaga già con un piede e mezzo in Liga Adelante. Altro nome finito sotto osservazione sarebbe quello di Michael Laudrup, anche lui con un passato da calciatore tra le fila madrilene e reduce da una serie di esperienze in Qatar.

In piedi anche le piste che porterebbero a Clarence Seedorf, che da giocatore ha vissuto momenti decisamente importanti nella capitale spagnola, e Fernando Hierro. L'olandese, retrocesso da subentrato al Deportivo La Coruna, ha già aperto con entusiasmo all'ipotesi di guidare il nuovo corso del Real Madrid. L'ex Bolton, invece, potrebbe rendersi protagonista di un percorso simile a quello di Zinedine Zidane: Hierro, infatti, subentrò proprio al tecnico francese nel ruolo di vice di Carlo Ancelotti quando "Zizou" venne mandato a farsi le ossa al Castilla.

Calciomercato Real Madrid: le ultime sulla pista Conte

Per quanto riguarda l'ipotesi legata ad Antonio Conte, invece, le voci registrate sono quantomeno contrastanti: se dalla Spagna filtra parecchio pessimismo, infatti, dall'Inghilterra sembrano essere certi che l'ex Juventus sia il favorito per la corsa alla panchina del Real. Ne è convinto il Daily Mail, che incensa il mister italiano come assoluto favorito per la successione di Zinedine Zidane. La sensazione, però, è che bisognerà attendere ancora qualche settimana prima che le riserve del club iberico vengano sciolte: solo allora potremmo capire se la dirigenza opterà per un nome di grido o per un altro tecnico emergente da consacrare all'ombra del Bernabeu.