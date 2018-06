I Blancos hanno battuto la concorrenza del Barcellona per il 17enne che resterà in Brasile.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio di Zinedine Zidane, il Real Madrid perfeziona il primo colpo di calciomercato. Secondo Marca è fatta per l'arrivo di Rodrygo Goes, attaccante del Santos classe 2001 che diventerà maggiorenne il possimo 9 gennaio.

Sulle sue tracce c'era anche il Barcellona, ma i Blancos hanno sbaragliato la concorrenza con un'offerta di 45 milioni di euro. L'accordo col giocatore è stato trovato, c'è anche l'ok del presidente del club brasiliano José Carlos Peres e si attende quindi solo l'ufficialità.

Rodrygo rimarrà in Brasile per un'altra stagione, poi il Real Madrid deciderà se aggregarlo alla prima squadra o magari girarlo in prestito a un club europeo per fargli fare le ossa. Nell'annata in corso il 17enne ha collezionato 14 presenze, 6 gol e 2 assist tra tutte le competizioni.