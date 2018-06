La destinazione più probabile resta sempre la Cina, dove diversi club sarebbero disposti ad accontentare il Napoli. Da non escludere nemmeno una permanenza in Europa. In caso di addio, il Napoli ha già in mente su chi puntare: Dennis Praet della Sampdoria, classe 1994 belga che ha una clausola di circa 25 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno.

Dopo 11 anni prende così sempre più quota la strada della separazione. Una via di calciomercato però tutt'altro che semplice da percorrere visto che ADL chiede oltre 30 milioni per il cartellino del classe 1987 che compirà 31 anni il prossimo 27 luglio.

Il centrocampista slovacco spinge per essere ceduto, ADL chiede 30 milioni e pensa a Praet come sostituto.

