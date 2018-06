Il classe 1999 ha firmato un contratto fino al 2023. "Vista l'età può essere considerato il miglior terzino destro che ci sia in circolazione", le parole di Mourinho.

213 condivisioni

7 ore fa

Dopo aver versato 60 milioni di euro nelle casse dello Shakhtar per il centrocampista brasiliano Fred, il Manchester United piazza un altro sul calciomercato annunciando l'ingaggio di Diogo Dalot. Classe 1999, terzino destro portoghese, i Red Devils lo hanno preso dal Porto pagando ben 22 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria).

"Visti i soli 19 anni, può essere considerato il miglior terzino destro in circolazione. Avrà un grande futuro al Manchester United, ha tutto per diventare un campione". Così lo ha presentato il manager José Mourinho, che con Dalot è arrivato a quota 431 milioni di euro spesi dal suo arrivo a Manchester per dieci giocatori.

Dalot, che si è appena laureato campione di Portogallo col Porto (non vinceva il titolo da cinque anni) allenato da Sergio Conceiçao, nell'ultima stagione ha collezionato 6 presenze e 2 assist in Primeira Liga, mentre in Champions League ha giocato dal 1' nel match contro il Liverpool terminato 0-0. L'esterno ha firmato un contratto fino al 2023, ma nell'accordo è previsto il prolungamento per un'altra stagione.

Calciomercato Manchester United, Diogo Dalot: "Sono nel migliore club al mondo"

Dalot ha già rilasciato le prime parole da giocatore del Manchester United:

Il Manchester United è il più grande club al mondo, sono felicissimo di essere qui. Ringrazio il Porto per avermi fatto crescere, ora non vedo l'ora di lavorare con José Mourinho e imparare più cose possibili da lui