Mammarella para l'imparabile, anche quando il gioco è fermo per asciugare il parquet . Lui si butta, toglie il pallone dalla linea di porta e strappa gli applausi di tutti. Sul gol di Taborda, una botta da posizione defilata, però, non può nulla. La Luparense è in vantaggio, ma gioca col peso del quinto fallo sulle spalle. Così, gli abruzzesi schiacciano il piede sull'acceleratore e pareggiano con una magia di tacco di Lima per il 2-2.

Il 3-2 di gara-4 è uno spot per il calcio a 5 italiano. Dopo soli 13 secondi, l'A&S è già in vantaggio con Bordignon. Il palazzetto esplode di gioia, poi viene ammutolito dal pareggio di Jesulito che manda le squadre all'intervallo sull'1-1.

La Luparense non muore mai . In un Pala Giovanni Paolo II infuocato, i Lupi battono l'Acqua&Sapone con un gol a 45 secondi, neutralizzano il match point e portano la finale scudetto alla “bellissima” (diretta su Fox Sports lunedì alle 20.45).

