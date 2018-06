I titoli di oggi sono tutti dedicati alla grande impresa di Cecchinato che si è qualificato per la semifinale del Roland Garros battendo Djokovic.

2 ore fa

In un periodo in cui sulle prime pagine dei giornali sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa sono invase dalle notizie di calciomercato e dall'avvicinamento ai Mondiali di Russia, oggi a tenere banco in Italia è il tennis.

Ieri infatti il nostro paese ha assistito con gioia a una vera e propria impresa da parte di Marco Cecchinato, che ha sconfitto l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic conquistando una storica qualificazione alla semifinale del Roland Garros.

È proprio la leggendaria prestazione del tennista di Palermo a trovare spazio sulle prime pagine non solo della Gazzetta dello Sport ma di tutti quanti i quotidiani della rassegna stampa di mercoledì 6 giugno, dove però continuano a trovare spazio le indiscrezioni sul calciomercato.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ceck c'è"

Il titolo principale della prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicato a Marco Cecchinato, che ieri ha fatto la storia al Roland Garros battendo in 4 set Novak Djokovic e qualificandosi per la semifinale del torneo.

Corriere dello Sport: "Fantastique"

Cecchinato si merita il titolo principale anche sul Corriere dello Sport: il palermitano è riuscito a guadagnarsi la semifinale del Roland Garros, impresa che mancava ad un tennista italiano da ben 40 anni.

Tuttosport: "Immenso!"

Anche su Tuttosport il titolo principale celebra Cecchinato che ha sconfitto Djokovic sul campo del Roland Garros volando in semifinale. Negli articoli di spalla troviamo le voci di calciomercato su Juventus e Torino.

L'Équipe: "Les Blues ou le Blues"

Sull'Equipe ci si interroga sul futuro di Laurent Blanc. L'allenatore francese potrebbe diventare il nuovo tecnico del Chelsea, altrimenti diventerebbe uno dei candidati principali per essere il successore di Deschamps sulla panchina della Francia.

As: "Iniesta grande de España"

Tutti quanti i quotidiani spagnoli che andiamo a vedere nella nostra rassegna stampa, compreso As, si concentrano sull'elenco ufficiale dei 23 giocatori convocati da Lopetegui per la spedizione in Russia in vista dei Mondiali, con Iniesta presente. Il centrocampista ha inoltre ricevuto il riconoscimento al merito sportivo dal nuovo premier Pedro Sanchez.

Sport: "Atentos a Lemar"

Sulla prima pagina di Sport troviamo una notizia di calciomercato sul Barcellona, da tempo interessato a Griezmann che però sta pensando di rimanere all'Atletico Madrid. Una delle piste alternative porta a Lemar del Monaco.

Mundo Deportivo: "El Mundial de Andrés"

Sul Mundo Deportivo il protagonista è ancora Andrés Iniesta, che si appresta a tornare a giocare il Mondiale con la sua Spagna. Il quotidiano catalano ripercorre la sua carriera con la Roja e in particolare il gol decisivo del Mondiale 2010.

Marca: "No tengáis prisa en volver"

Anche la prima pagina di Marca è dedicata alla lista definitiva dei 23 giocatori che faranno parte della rosa della Nazionale spagnola per i Mondiali di Russia 2018. La Roja debutterà venerdì 15 giugno contro il Portogallo.

A Bola: "Jesus sai de cena"

Sulla Bola l'argomento principale è la decisione ufficiale di Jorge Jesus di rescindere il suo contratto con lo Sporting Lisbona per andare ad allenare in Arabia Saudita dove percepirà un ingaggio di circa 7 milioni di euro all'anno.