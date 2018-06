L'attaccante della Juventus ha rilasciato un'intervista dal ritiro della Nazionale.

un'ora fa

Il Mondiale si avvicina e l'Argentina, come tutte le Nazionali, è in ritiro per prepararsi al grande appuntamento. L'Albiceleste esordirà il 16 giugno contro l'Islanda, per quella data Gonzalo Higuain confida di essere al top per iniziare al meglio la kermesse iridata.

A TNT Sports è intervenuto proprio il Pipita che ha dichiarato:

Tante persone sperano che ti vada male, io penso a lavorare e a fare bene. Sono contento di quanto sto facendo nella mia carriera. Sì, a ottobre sono stato escluso dalle convocazioni, ma proprio grazie a quelle esclusioni mi sono motivato e caricato. Ho sempre voluto essere al Mondiale, non ho mai avuto dubbi a riguardo. Giocare tre Mondiali è il sogno di ogni bambino, l'aspirazione di tutti i calciatori

In questa stagione Higuain ha segnato 23 gol tra tutte le competizioni. Un bottino che confida di rimpinguare in Russia: