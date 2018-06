Sabato sera torno a lottare in gabbia, guai a quello che mi starà davanti perché in questo periodo mi sento al massimo della mia condizione fisica e mentale. Lo asfalterò come tutti gli altri prima di lui. Sabato sera combatto in mondovisione nella mia città per difendere la bandiera italiana, non passa lo straniero. Avete ancora la possibilità di comprare il biglietto su @clappit_biglietteria e venirmi a sostenere. Voglio che le pareti del PalaSesto si mettano a tremare al mio ingresso in gabbia, vi assicuro che sarà uno spettacolo mai visto prima. It's fight week, baby! #Caterpillar #SuperbiaManagement #StabileFightTeam

A post shared by danilo "caterpillar" belluardo (@danilobelluardo) on Jun 4, 2018 at 12:00pm PDT