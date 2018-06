Nella Top 100 stilata dalla rivista statunitense Forbes sono 22 i Paesi rappresentati: due terzi sono americani e giocano a baseball, basket e calcio.

0 condivisioni

un'ora fa di Luca Guerra

I 100 atleti più ricchi al mondo? Sono per due terzi concentrati negli Stati Uniti d'America, praticano perlopiù boxe, tennis, baseball, basket e calcio e provengono complessivamente da 22 Paesi. Sono i dati principali che emergono dalla classifica stilata dalla rivista Forbes, che come ogni anno ha individuato i paperoni dello sport mondiale.

La graduatoria messa su da Forbes è realizzata prendendo in considerazione stipendi, soldi ricevuti per premi, diritti di immagine e sponsorizzazioni riferite al 2017. Evidente la supremazia di calcio, basket e baseball, tre discipline che includono ben 72 dei 100 sportivi inclusi nella lista. Davanti a tutti, però, c'è Floyd Mayweather: il boxeur di Grand Rapids ha preso il largo grazie al premio di 275 milioni di dollari conquistato nell'incontro vissuto ad agosto contro la stella UFC Conor McGregor, mettendosi alle spalle Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Per Mayweather si tratta della quarta presenza sul gradino più alto del podio negli ultimi sette anni: al maxi-premio vinto contro McGregor vanno sommate sponsorizzazioni per 10 milioni di dollari. La sconfitta non è stata però amara per l'irlandese campione di arti marziali miste, che ha incassato 95 milioni di dollari: una cifra che vale il quarto posto nella classifica Forbes. Questa la Top Ten:

Floyd Mayweather (285 milioni di dollari) Lionel Messi (111 milioni) Cristiano Ronaldo (108 milioni) Conor McGregor (95 milioni) Neymar (90 milioni) LeBron James (85 milioni) Roger Federer (77,2 milioni) Stephen Curry (76,9 milioni) Matt Ryan (67,3 milioni) Matthew Stafford (59,5 milioni)

Getty Images Lionel Messi, secondo nella classifica Forbes grazie al rinnovo contrattuale con il Barcellona

Forbes, la classifica degli atleti più ricchi: Mayweather supera Messi e CR7

La top 100 degli sportivi più ricchi al mondo è variegata: alle spalle di Mayweather, ovviamente, è molto ben rappresentato il calcio mondiale. Il 2018 è l'anno del sorpasso per Lionel Messi: la stella argentina del Barcellona, nonostante abbia fatto da spettatore alle vittorie di Champions League e Pallone d'Oro da parte del rivale Cristiano Ronaldo, è il calciatore più ricco al mondo. Merito del fresco rinnovo di contratto con i blaugrana, che garantisce uno stipendio annuale pari ad 80 milioni di dollari lordi, che diventano 111 sommando gli accordi di sponsorship con Adidas, Gatorade, Pepsi e Huawei.

Getty Images Cristiano Ronaldo festeggia la Champions League 2017/2018 con il Real

E Cristiano Ronaldo? Il campione d'Europa con il Real Madrid, alla terza Champions League vinta in quattro anni, è alle spalle di Messi ma si trova sul podio dei paperoni dello sport per il sesto anno di fila. I guadagni annuali si attestano a circa 108 milioni di dollari, di cui 47 incassati grazie agli sponsor. Raggiunti anche attraverso i social: l'attaccante portoghese ha oltre 320 milioni di followers tra Instagram, Facebook e Twitter. Il terzo e ultimo calciatore nella Top 10 è invece Neymar: l'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, protagonista del trasferimento più costoso del 2017, ha guadagnato 90 milioni di dollari.

Getty Images Roger Federer settimo nella classifica Forbes con 77,2 milioni di dollari

Dal sesto posto in giù fanno la loro comparsa tennis e basket: LeBron James è il primo tra i cestisti, con oltre 85 milioni di dollari in tasca tra stipendio e sponsorizzazioni per l'idolo di Cleveland, per il quarto anno di fila il giocatore NBA più ricco. Ottava piazza invece per Stephen Curry dei Golden State Warriors con 76,9 miloni. Poca distanza da Roger Federer, tennista più ricco con i suoi 77,2 milioni e settimo nella classifica Forbes. Graduatoria che ai primi 10 posti non segnala donne presenti: nona e decima piazza vanno invece al football americano, con Matt Ryan (67,3 milioni) e Matthew Stafford (59,5 milioni).