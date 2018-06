Dopo che è stata resa nota la squalifica di tre giornate inflitta a Buffon, ora è il club transalpino che attende le decisioni dell'UEFA sul rispetto del Fair Play Finanziario.

Gigi Buffon ha conosciuto il suo destino. La Commissione Disciplinare UEFA ha squalificato il portiere per tre giornate - da scontare nelle competizioni europee - per il rosso rimediato in Real Madrid-Juventus e le dichiarazioni rilasciate nel post-partita sull'arbitro Oliver. Una sanzione che fa tirare un sospiro di sollievo a Gigi che temeva una pena più pesante.

Ora tocca al PSG, che ha offerto a Buffon un biennale da 8 milioni a stagione, attendere le decisioni del massimo organo calcistico continentale prima di ufficializzare l'acquisto del 40enne estremo difensore. Un affare che non è in dubbio, ma la società vuole prima risolvere le questioni extra-campo prima di agire sul calciomercato.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il club transalpino è in attesa di conoscere il responso dell'UEFA sul rispetto o meno del Fair Play Finanziario. Secondo L'Equipe ci saranno sicuramente delle sanzioni visto che il PSG ha spesso più di 400 milioni in due anni per acquistare, tra i tanti, Neymar e Mbappé. La squadra del neo allenatore Tuchel potrebbe andare incontro al blocco del mercato, a limitazioni della rosa o del tetto ingaggi.