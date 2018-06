Previsto a breve un incontro tra il club e l'entourage del giocatore: si va verso la cessione.

14 condivisioni

48 minuti fa

Quella appena terminata potrebbe essere stata l'ultima stagione di Felipe Anderson con la maglia della Lazio. Il contratto del brasiliano è in scadenza nel 2020, il club biancoceleste ha due strade da percorrere: il rinnovo o la cessione. La prima ipotesi si sta allontanando col passare delle ore, la seconda sta invece prendendo sempre più quota.

Come riporta Sky Sport, a breve l'entourage del classe '93 incontrerà la dirigenza della Lazio per discutere il futuro del giocatore. Se non si troverà l'accordo per il prolungamento del contratto, l'ex Santos sarà ceduto. Da parte della società c'è l'intenzione di non ritrovarsi tra un anno con l'acqua alla gola ed evitare un altro caso de Vrij, andato all'Inter a costo zero.

Su Felipe Anderson ci sono due club di Premier League: Chelsea e West Ham. Quest'ultimo in particolare sarebbe intenzionato a offrire i 40 milioni di euro chiesti dalla Lazio. Arrivato a Roma nel 2013, il brasiliano lascerebbe la Capitale dopo aver collezionato 177 presenze, 34 gol e regalando 42 assist in cinque stagioni.