L'esterno granata piace a Newcastle e Leicester. Dopo una stagione eccezionale con il Torino potrebbe però tornare alla Lazio: costa circa 5 milioni di euro.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

I magnifici sette. No, non si parla del noto film western diretto da John Sturges, ma della straordinaria stagione di Lorenzo De Silvestri. Sette, infatti, sono le reti che ha segnato fra campionato e Coppa Italia. Con quasi 300 presenze in Serie A, d'altronde, l'esterno granata è uno dei più affidabili in Italia. In fase difensiva, certo, ma anche in fase offensiva.

Dopo un anno così, e considerando la sua grande affidabilità, è normale che diversi club comincino a interessarsi a lui. Nelle ultime partite di campionato diversi club inglesi hanno mandato i propri osservatori alle partite del Torino. E De Silvestri ha convinto tutti. Rafa Benitez lo vuole al Newcastle, su di lui ci sono anche il Leicester e un top club italiano. Per qualità-rezzo è una grande occasione di calciomercato.

La Lazio sta valutando il suo profilo. Lui è uno dei giocatori di cui a Formello si parla. Sulla destra i biancocelesti hanno bisogno di un rinforzo e De Silvestri sarebbe l'ideale per accontentare Inzaghi. Forte, esperto, affidabile e non troppo costoso (il suo cartellino si aggira sui 5 milioni di euro). Inoltre la maglia biancoceleste l'ha già indossata, la tifa, conosce l'ambiente e non avrebbe difficoltà a inserirsi.

Se la Lazio chiamasse lui probabilmente non riuscirebbe a dirle di no. Un giocatore come lui sarebbe ideale per alternarsi con Marusic. I biancocelesti ci pensano, lui resta con i piedi ben saldi in terra senza farsi distrarre dalle voci di calciomercato: dopo aver saltato gli Europei del 2016 a causa di un problema al ginocchio (Conte puntava su di lui), il suo grande obiettivo è quello di tornare nel giro della nazionale.

Getty De Silvestri esulta dopo il gol al Napoli

Fisicamente De Silvestri sta bene: 35 presenze nel campionato italiano lo dimostrano, così come le sue discese sulla fascia. Alcuni dei gol acrobatici realizzati da Belotti in questa stagione sono arrivati proprio su assist di Lorenzo. Ha voglia di riprendersi ciò che la sfortuna gli ha tolto, per questo, pur stando benissimo a Torino, se potesse fare il salto di qualità coglierebbe la palla al balzo. Un modo per proporsi alla nazionale. La Lazio ci pensa (oltre a Newcastle e Leicester, club che possono investire sul calciomercato). D'altronde i magnifici sette sono noti a tutti. E no, non si parla di un film western.