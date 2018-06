Il Brescia riparte da David Suazo. L'ex attaccante di Cagliari e Inter è stato scelto dal presidente Massimo Cellino come nuovo tecnico delle Rondinelle. A 38 anni l'honduregno si accomoda su una panchina di Serie B e inizia ufficialmente la sua carriera da allenatore. Il suo vice sarà Cesare Beggi, ex Feralpisalò. La gavetta di Suazo era cominciata nel "suo" Cagliari quando correva il 2014 e vestiva i pani del collaboratore tecnico. Poi ha guidato l'Under 16 dei sardi. Ora lo aspetta una sfida di gran lunga più difficile. Il primo regalo che Cellino vorrebbe fare è Suazo risponde al nome di Alfredo Donnarumma, attaccante autore di 21 nella fantastica stagione dell'Empoli che è tornato in Serie A dopo un anno di Purgatorio.

