Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara può chiudersi la serie scudetto di calcio a 5, che vede gli abruzzesi in vantaggio 2-1 sui veneti. Diretta su Fox Sports a partire dalle 20.

un'ora fa di Francesco Puma

L'11 giugno 2014 è una data che non evoca bei ricordi all'Acqua&Sapone. In un palazzetto montato a festa, dopo una bella rimonta nella serie, la squadra abruzzese perse in casa la sua prima - e fino a quel momento unica - finale scudetto proprio contro la Luparense.

Ironia della sorte, l'11 giugno 2018, esattamente quattro anni dopo, sarebbe il giorno di gara-5. Una partita che potrebbe non giocarsi, A&S permettendo. Perché oggi, diretta dalle 20 su Fox Sports, i padroni di casa hanno il match point per laurearsi campioni per la prima volta nella loro storia, dopo aver alzato una Coppa Italia, una Winter Cup e una Supercoppa.

La Luparense, il club di calcio a 5 più titolato d'Italia, non ha però intenzione di arrendersi sul più bello, anche se in gara-4, persa 5-3, non ha fatto vedere il meglio di sé.

Calcio a 5, oggi si assegna lo scudetto?

Merito anche delle parate di un super Mammarella, che – soprattutto nel finale, quando i Lupi attaccavano col portiere di movimento – ha preso di tutto.

Sono un po' stanco, però sto a mille – ha confessato il portiere, uno dei reduci della finale di quattro anni fa, oltre a Murilo e Calderolli -. Dopo gara-2, ho capito che avremmo potuto vincere questo scudetto. Quella vittoria ha dato una grande forza al gruppo.

Andare a gara-5 vorrebbe dire sfidare il destino. L'Acqua&Sapone vuole chiuderla qui, in un Pala Giovanni Paolo II che è tutto esaurito nel giro di poche ore. La Luparense, invece, vuole tornare a Bassano del Grappa per la “bellissima”. Lo spettacolo del calcio a 5 è servito.