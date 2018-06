Oltre alla sua esperienza americana abbiamo parlato della sua carriera nel vecchio continente , ma soprattutto la vittoria dell'ultimo scudetto con Schio assieme alla sua lettera d'addio alla squadra italiana che l'ha lanciata in Italia e in Europa. Abbiamo chiuso poi con i racconti della sua vita fuori dal campo, l'utilizzo dei social e la nazionale per una puntata ricca di aneddoti e di vita vissuta al 100%.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK