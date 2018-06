Alvaro Morata presto papà: gemelli in arrivo!

L'attaccante del Chelsea sta per diventare papà per la prima volta.

3 ore fa

Alvaro Morata è impaziente di sapere dove proseguirà la sua carriera, ma soprattutto per la nascita dei suoi due gemelli. L’amata moglie Alice Campello presto lo farà diventare papà per la prima volta. I bimbi verranno alla luce in Italia ed è proprio qui che sono tornati i due nelle ultime settimane.

La coppia ha trascorso alcuni giorni a Torino, dove abitavano fino a due anni fa e dove ora potrebbero tornare. Poi sono andati in Veneto dove vive la famiglia di Alice e dove nasceranno i due maschietti. Qui con molta probabilità hanno fatto la foto pubblicata poche ore fa dall’attaccante spagnolo che non parteciperà al Mondiale russo visto che il ct Lopetegui lo ha tagliato.

“Non vedo l’ora di incontrare i nostri figli” ha scritto l’ex juventino, che poi per la prima volta ha svelato i nomi scelti per i due gemellini. Nessuna stravaganza come ormai siamo abituati da parte dei calciatori. Con due hashtag papà Alvaro ha annunciato di attendere Alessandro e Leonardo.