Il portierone italiano paga per l'espulsione e le parole pronunciate contro l'arbitro Oliver.

2 ore fa

Tre giornate di squalifica. Questa la sanzione decisa dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'UEFA per Gianluigi Buffon. Il portiere 40enne paga per i fatti di Real Madrid-Juventus, per l'espulsione rimediata nel finale di partita dopo il rigore assegnato dall'arbitro Michael Oliver e per le parole pronunciate nel post-partita sul fischietto inglese.

Conosciuta la squalifica, resta da capire se il PSG confermerà la sua offerta a Buffon - un biennale da 8 milioni di euro a stagione - e porterà l'ex portiere bianconero all'ombra della Torre Eiffel. Nel caso in cui l'affare andasse in porto, Gigi salterebbe le prime tre gare della fase a gironi di Champions. Tornerebbe per la quarta giornata e avrebbe quindi tutte le possibilità di contribuire alla conquista dell'unico trofeo che gli manca.