Alla Lega di Serie A andranno 24 milioni di euro in tre anni: squadre in campo il 12 agosto o nel gennaio 2019.

8 condivisioni

58 minuti fa di Luca Guerra

La Supercoppa italiana torna all'estero. Dopo le esperienze degli scorsi 15 anni tra Libia, Stati Uniti, Qatar, Cina e Emirati Arabi, sarà l'Arabia Saudita ad ospitare la sfida tra la Juventus, vincitrice della Serie A 2017/2018, e il Milan, finalista dell'ultima Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella sfida dell'Olimpico di Roma. Una scelta comunicata in assemblea di Lega che frutterà alle casse del calcio italiano ben 24 milioni di euro in tre anni.

La location araba ha avuto la meglio su altre quattro proposte arrivate dall'estero: tra le altre mete prese in considerazione dalla Lega c'erano gli Stati Uniti, il Canada con Toronto, Cina e infine Doha. In lizza anche lo stadio Olimpico di Roma, dove solitamente il calcio italiano ha disputato le sue finali. Una scelta economica, quella dell'assemblea, che ha premiato l'Arabia Saudita.

Resta invece da stabilire la sede di gara, con due opzioni al vaglio: Riad, favorita, e Jedda. Quasi certamente, invece, non sarà la Supercoppa ad inaugurare la stagione 2018/2019 del calcio italiano. La sfida tra Juventus e Milan dovrebbe infatti giocarsi a gennaio 2019 e non nel prossimo agosto. Uno slittamento incluso nell'accordo con l'Arabia Saudita, che frutterà alla Lega 24 milioni di euro complessivi (otto a stagione) mentre ad ognuna delle due squadre andranno 3 milioni.

117 Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Milan v Juventus - Serie A 2017/2018-foto-118

Chiudi 1 di 117

Supercoppa italiana in Arabia Saudita: i precedenti all'estero tra Juventus e Milan

L'appuntamento è quindi fissato con ogni probabilità per il prossimo inverno, con la data del 12 agosto che resta una remota possibilità. Juventus e Milan si sono già sfidate in Supercoppa italiana all'estero: è successo anche nell'ultima occasione in cui il calcio italiano ha spostato l'appuntamento fuori dai confini nazionali. Dicembre 2016, bianconeri e rossoneri in campo ad Abu Dhabi: 2-2 nei tempi regolamentari e vittoria del Milan di Vincenzo Montella ai calci di rigore.

Getty Images Supercoppa italiana 2016, festa Milan ad Abu Dhabi

Sempre ai calci di rigore si concluse invece la sfida giocata tra Juventus e Milan nel 2003 negli Stati Uniti, al Giants Stadium di East Rutherford: in quell'occasione la Supercoppa andò ai bianconeri. Complessivamente, le edizioni della competizione vissute lontano dall'Italia sono 9: un elenco inaugurato nel 1993, quando il Milan superò il Torino a Washington. Nel 2002 la Juventus vinse contro il Parma in Libia, mentre le quattro edizioni giocate in Cina (tre a Pechino, una a Shangai) tra il 2009 e il 2015 sono state vinte nell'ordine da Lazio, Milan e per due volte dalla Juventus. Nel mezzo, la vittoria del Napoli contro la Juventus nel 2014 a Doha. A gennaio 2019, in Arabia Saudita, sarà quindi tempo della decima Supercoppa italiana giocata all'estero.