Oggi il colpo di scena, o meglio di spugna, quello che insomma cancella le residue speranze di Mediapro: la Lega ha analizzato la documentazione portata a garanzia dagli spagnoli, che ieri sera avevano presentato una fideiussione di 1.6 miliardi per ottenere l'assegnazione dei diritti TV della Serie A , ma l'ha definita non conforme al bando.

Il 19 agosto scatterà la nuova stagione del nostro massimo campionato che, almeno in questo momento, partirebbe con gli italiani incollati alle radioline, proprio come nell'epoca di Mazzola, Rivera e Gigi Riva.

La mission ora è una sola e la Lega di Serie A sa molto bene quale: occorre fare in fretta e non sbagliare più cavallo. Sì, perché ora il rischio da evitare a tutti i costi è che il prossimo campionato di calcio parta... a luci televisive spente.

