La Commissione disciplinare della UEFA ha punito il club giallorosso con una multa di 50mila euro e il divieto di vendere biglietti ai tifosi per la prossima trasferta europea.

71 condivisioni

2 ore fa

La UEFA ha reso ufficiale la punizione inflitta alla Roma per gli incidenti accaduti in occasione della semifinale d'andata di Champions League contro il Liverpool, quando nei pressi di Anfield scontri tra le due tifoserie costrinsero in fin di vita il tifoso dei Reds Sean Cox, tutt'oggi in condizioni critiche.

La Commissione disciplinare del massimo organo calcistico europeo ha multato il club con 50mila euro e ha deciso che i tifosi giallorossi non potranno seguire la squadra nella prossima trasferta europea.

Una seconda giornata di squalifica è stata invece sopesa per un periodo probatorio di due anni. Se quindi dovessero verificarsi nuovi incidenti durante queste periodo, diverrà effettiva anche la seconda giornata di squalifica.

UEFA fines Roma €50k & bans it from selling tickets to its supporters for its next 2 UEFA competition matches which it plays as the visiting team for crowd disturbances before the CL semi-final v L’pool FC. The 2nd match of ban is deferred under a probationary period of 2 yrs — Dan Roan (@danroan) June 5, 2018