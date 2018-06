I titoli dei giornali sportivi di oggi si dividono fra il pareggio arrivato in Italia-Olanda di ieri sera e le indiscrezioni di calciomercato

29 minuti fa di Daniele Minuti

Il Mondiale è sempre più vicino, purtroppo però la Nazionale italiana non parteciperà. Eppure in questi giorni il nuovo commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini ha potuto effettuare qualche prova importante per il futuro avendo disputato 3 amichevoli in soli 8 giorni.

Ieri si è chiuso questo mini-ciclo con l'amichevole giocata all'Allianz Stadium dall'Italia contro l'Olanda, altra esclusa eccellente della Coppa del Mondo che partirà ufficialmente giovedì 14 giugno in Russia.

Il risultato della partita di Torino, in cui la Nazionale italiana ha pareggiato 1-1 contro gli Orange, si merita le prime pagine dei quotidiani sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di oggi. Tanto spazio comunque alle notizie di calciomercato.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "EuroMilan? C'è Morata"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport trova spazio l'1-1 arrivato nell'amichevole di Torino fra Italia e Olanda. Al vantaggio azzurro siglato da Simone Zaza ha risposto la squadra allenata da Koeman con Aké. Il titolo principale però è sul calciomercato del Milan, che punta Morata.

Corriere dello Sport: "Zaza Gol è già virale"

Anche sul Corriere dello Sport troviamo in prima pagina il risultato di Italia-Olanda di ieri sera. In questi 8 giorni la nuova Nazionale di Roberto Mancini ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

Tuttosport: "Cuore di Zaza"

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani termina con Tuttosport. Il titolo principale è dedicato a Simone Zaza che al suo ritorno all'Allianz Stadium ha segnato il suo secondo gol con la maglia della nazionale.

L'Équipe: "Alléchant"

Iniziamo a guardare ai quotidiani stranieri con la prima pagina dell'Équipe che è dedicata interamente al calciomercato delle squadre francesi ma con 2 italiani in copertina: Buffon a un passo dal Paris Saint-Germain e Balotelli che è nel mirino del Marsiglia.

As: "La plantilla está con Neymar"

L'apertura di As è dedicata a Neymar e all'ormai noto interesse del Real Madrid nei suoi confronti. Il quotidiano madrileno svela che tutti quanti i giocatori del club campione d'Europa sarebbero pronti ad accogliere il brasiliano.

Sport: "Griezmann: tic, tac, tic, tac"

Ancora calciomercato su Sport, che dà spazio all'altra grande telenovela della Liga di questa estate: il futuro di Griezmann. Il francese è nel mirino del Barcellona ma potrebbe decidere anche di rimanere all'Atletico Madrid.

Mundo Deportivo: "Súper blindaje 500"

Il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina a Umtiti che due giorni fa ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2023. Il club catalano ha dimostrato di puntare molto sul difensore, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da 500 milioni.

Marca: parla Asensio

La prima pagina di Marca (di tonalità verde per un'iniziativa in collaborazione con il WWF) troviamo un'intervista esclusiva ad Asensio che dichiara di non potersi immaginare in una squadra senza Cristiano Ronaldo.

A Bola: "Acuña vai rescindir"

La rassegna stampa di oggi termina con la Bola che svela come Acuña, centrocampista dello Sporting Lisbona, sia vicinissimo a rescindere il suo contratto con il club biancoverde dopo essere arrivato soltanto un anno fa.