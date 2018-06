Sono passati ormai 10 giorni dalla finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool che ha permesso alle Merengues di vincere il torneo più importante d'Europa per la tredicesima volta nella sua storia eppure i tantissimi argomenti che quella partita ci ha regalato non smettono di far discutere.

Uno dei protagonisti assoluti della serata di Kiev (suo malgrado) è stato Loris Karius: il portiere dei Reds ha deciso la partita con i due gravissimi errori che hanno permesso al Real di segnare il primo e il terzo gol che hanno portato i Blancos alla vittoria.

In questi giorni però è arrivata la rivelazione che quelle disattenzioni potrebbero essere state causate da un brutto infortunio subito all'inizio del secondo tempo, lo scontro con Sergio Ramos che ha provocato all'estremo difensore una commozione cerebrale. Circostanza che gli è valsa un messaggio di solidarietà direttamente dalla FIFPro.

Our complete solidarity with @LFC goalkeeper @LorisKarius 🤝



We are working on an educational video 📹 to help footballers recognize and report when a teammate/opponent suffers a concussion



This will be shown in dressing rooms around the world next season by our member unions pic.twitter.com/YOx5mW2cs0