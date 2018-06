Nella trattativa non saranno inserite contropartite tecniche. Inzialmente infatti si erano fatti i nomi di Tumminello e Defrel che però verranno trattati singolarmente dalla Dea. Il tecnico Gasperini spinge in particolare per avere l'ex attaccante del Sassuolo.

Ora l'entourage del centrocampista classe '95 si siederà attorno a un tavolo con il ds Monchi per trovare l'accordo economico. Non sarà un problema, nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l'ufficialità dell'affare.

