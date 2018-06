Stephan Lichsteiner saluta la Juventus dopo sette anni e passa all'Arsenal. Il club londinese lo ha preso a costo zero facendogli sottoscrivere un contratto annuale. Classe 1984, il terzino svizzero indosserà la maglia numero 12 e dopo il Mondiale si metterà al servizio del nuovo manager Unai Emery.

Queste invece le prime parole del giocatore:

Arrivato alla Juventus dalla Lazio nel 2011, Stephan Lichtsteiner cambia squadra a 34 anni dopo aver vinto 7 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe in bianconero. In Premier League vuole togliersi ancora tante soddisfazioni.

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob