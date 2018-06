Nainggolan: "Le donne mi vogliono, difficile rifiutare..."

Il centrocampista della Roma ha rilasciato un'intervista in patria.

4 ore fa

La delusione per la mancata convocazione ai Mondiali da parte del ct del Beglio Roberto Martinez è ancora fresca, ma Radja Nainggolan cerca di guardare avanti e non pensarci più. E intanto nel corso del programma televisivo Gert Late Night il centrocampista della Roma si racconta e affronta alcuni temi delicati come l'omosessualità nel calcio:

Nel calcio ci sono tanti calciatori gay ma non lo dicono perché si vergognano. In un mondo come questo sarebbero finiti...

Poi parla delle sue doti da latin lover:

Piaccio molto alle donne, mi vogliono e non fanno nulla per nasconderlo. Nonostante io sia sposato, spesso è difficile dire di no. La cosa importante è che non si venga a sapere nulla

Infine parla del suo futuro: