The final 23-man squad for the #WorldCup 🇩🇪 #DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/SOJa14wIOD

Il ct della Germania Joachim Löw ha reso nota la lista dei 23 convocati per i Mondiali che prenderanno il via in Russia il prossimo 14 giugno. Rispetto alla kermesse iridata del 2014 che vide proprio i tedeschi uscire vincitori, ci sono conferme e novità. Spiccano le assenze di Leroy Sané, stella classe '96 del Manchester City, e Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen nel mirino del Napoli. Tra i pali Löw ha dato fiducia a Manuel Neuer del Bayern Monaco, Kevin Trapp del PSG e Marc-André Ter Stegen del Barcellona. Da segnalare anche la presenza di Mario Gomez, autore di una stagione positiva divisa tra Wolfsburg e Stoccarda. La Germania esordirà al Mondiale il 17 giugno contro il Messico, poi affronterà la Svezia (il 23 giugno) e la Corea del Sud (27 giugno).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK