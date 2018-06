A centrocampo confermato Jorginho, alle spalle del Gallo ci saranno il fantasista del Bologna e Insigne nel 4-3-3 disegnato da Mancini.

di Leonardo Mazzeo

Terzo round, Roberto Mancini testa di nuovo la sua Italia: dopo la vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita e il 3-1 incassato in Francia, adesso gli azzurri affrontano l'Olanda, altra grande esclusa dai Mondiali in Russia. E, come è accaduto anche nelle due precedenti amichevoli, c'è grande curiosità per quanto riguarda le probabili formazioni: a chi si affiderà l'ex tecnico dello Zenit?

Niente Balotelli questa volta: SuperMario, nonostante ciò, sembra il punto fermo della nuova Nazionale, sia per quanto riguarda il campo (due maglie da titolare consecutive), sia per l'importanza che riveste all'interno dello spogliatoio. Non solo: l'ormai ex attaccante del Nizza si è esposto anche sul tema del razzismo negli ultimi giorni, rivestendo un ruolo importante nel dibattito generale. E ieri ha preso parte anche alla conferenza stampa di rito, insieme al nuovo ct. Stasera, comunque, Balo dovrebbe partire dalla panchina stando alle probabili formazioni.

Mancini ha bisogno di sperimentare in questi primi giorni, al centro dell'attacco ci sarà spazio per Andrea Belotti, reduce da una stagione non esaltante ma rimasto sempre nel giro della Nazionale: le qualità ci sono, vanno soltanto rispolverate. Il gol con l'Arabia Saudita è stato sicuramente un'iniezione di fiducia per il Gallo, che contro l'Olanda sarà supportato da Insigne e da Verdi. Prove tecniche anche per il Napoli che verrà?

Italia-Olanda, probabili formazioni: Jorginho ancora titolare

Come giocherà l'Italia all'Allianz Stadium? Mancini va verso il 4-3-3: in porta ci sarà Perin, linea a quattro di difesa composta da Zappacosta, Rugani, Romagnoli e Criscito. Capitolo centrocampo: Jorginho partirà titolare per la terza volta consecutiva, il ct punta molto sulle sue qualità in fase di impostazione. Ai suoi lati agiranno Bovanentura e Cristante, mentre l'attacco sarà composto, come detto, dal trio Insigne-Belotti-Verdi.

Fronte olandese: Koeman sceglie il 3-4-1-2. Cillessen in porta, de Vrij sarà al centro della difesa supportato da Van Dijk e Blind. Per quanto riguarda la mediana, maglia da titolare per Propper e Strootman, mentre sulle fasce spazio per Hateboer e van Aanholt. In attacco, infine, Depay agirà alle spalle della coppia Kluivert-Promes. Queste le probabili formazioni del match di stasera:

Italia (4-3-3) : Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Belotti, Verdi

: Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Belotti, Verdi Olanda (3-4-1-2): Cillessen; Van Dijk, de Vrij, Blind; Hateboer, Strootman, Propper, van Aanholt; Depay; Promes, Kluivert