La finale di Champions League non è ancora finita. O meglio, il Real Madrid ha sì battuto 3-1 il Liverpool alzando al cielo la tredicesima coppa dalle grandi orecchie della sua storia, ma si continua a parlare del protagonista in negativo della serata: Loris Karius. Il portiere tedesco ha regalato due gol ai Blancos: quello che ha permesso a Benzema di sbloccare la partita e quello con cui Bale ha firmato la sua personale doppietta e chiuso la gara.

