Il procuratore del tedesco parla del suo assistito che a gennaio scelse all'improvviso di non approdare in Serie A: "Il club non vuole privarsene".

4 ore fa di Daniele Minuti

Sin dall'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, i nomi accostati al Napoli sul calciomercato sono tutti di altissimo livello. Un nome pesante come quello dell'ex allenatore del Bayern Monaco rende inevitabilmente la squadra azzurra una meta molto più appetibile rispetto al passato per i grandi giocatori.

Eppure il primo rinforzo che arriverà a integrare la rosa dei partenopei potrebbe essere una vecchia conoscenza, quell'Amin Younes che durante la sessione di calciomercato di gennaio è stato il protagonista di una lunga telenovela.

Il giocatore dell'Ajax infatti ha firmato in inverno un contratto quinquennale con il Napoli e fu visto anche in tribuna ad assistere alla partita di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi nuovi compagni contro il Bologna, poi però arrivò l'inaspettato dietrofront e la decisione di rimanere in Eredivisie. Il suo futuro sarà comunque in Campania e a confermarlo è il suo agente.

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Younes: "Sarà in ritiro a Dimaro"

Nicola Innocentin, procuratore dell'esterno offensivo dei Lancieri, ha parlato a Calciomercato.com e ha voluto commentare le indiscrezioni di mercato di questi giorni che vedevano il suo assistito nel mirino del Genoa.

Escludo che possa andare al Genoa, non ho avuto nessun contatto con la dirigenza.

L'agente di Younes ha poi spiegato che nonostante i problemi avuti in questa stagione (inattivo da 6 mesi perché messo fuori rosa dall'Ajax) cercherà di giocarsi le sue chance con la maglia del Napoli sin dall'estate.

Amin andrà in ritiro a Dimaro dal 9 luglio. È un giocatore del Napoli e non credo che la società voglia privarsene neanche in prestito.

Parole che mettono finalmente fine ad un caso di mercato durato quasi 6 mesi e che regala a Carlo Ancelotti il suo primo rinforzo ufficiale dal calciomercato per la prossima stagione. Starà al nuovo tecnico dei partenopei valutare Younes in ritiro e decidere se è un giocatore adatto alle ambizioni del suo nuovo Napoli.