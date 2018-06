Il centrocampista brasiliano lascia lo Shakhtar e approda in Premier League: sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i Red Devils prima del Mondiale.

Visite mediche, firma e poi la partenza per la Russia dove disputerà i Mondiali con il Brasile. Fred ha appena sposato il Manchester United, è lui il primo colpo di calciomercato di José Mourinho. Il centrocampista classe '93 lascia lo Shakhtar Donetsk, dove era arrivato nel 2013 dall'Internacional, e si trasferisce in Premier League per 60 milioni di euro.

Su di lui c'era anche il Manchester City di Pep Guardiola, bruciato sul tempo dai cugini. Fred ha già fatto tappa a Carrington, centro sportivo dei Red Devils, per sostenere le visite di rito e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura inglese. Una volta messo tutto nero su bianco, si riaggregherà nuovamente alla Seleção del ct Tite.

Il mercato del Manchestr United ovviamente non si esaurisce con questo acquisto. Di oggi è la notizia che Mourinho abbia messo gli occhi su Marco Verratti e sia disposto a mettere sul piatto ben 75 milioni di euro per convincere il PSG. Altro nome presente nella lista della spesa dello Special One è quello di Sergej Milinkovic-Savic, valutato dalla Lazio 150 milioni di euro.