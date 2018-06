Il portiere e lo Zorya hanno un'intesa di massima con i nerazzurri: lo stallo imposto dal Fair Play Finanziario può agevolare l'inserimento del club di De Laurentiis.

6 ore fa di Luca Guerra

Vento dell'est in direzione Serie A. In assenza dell'Italia ai Mondiali di Russia, è un talento dello Zorya, club della Prem"jer-liha ucraina, ad attirare le attenzioni degli operatori di calciomercato. Si tratta di Andriy Lunin, portiere classe 1999 per il quale Inter e Napoli sono pronte ad ingaggiare un vero e proprio duello. I nerazzurri di Spalletti con l'intento di assegnare una spalla affidabile a Samir Handanovic, gli azzurri di Ancelotti per sciogliere i nodi sul dopo-Reina tra i pali.

Ucraino di Krasnograd, Lunin è sceso in campo 36 volte in stagione, di cui 6 in Europa League. Cresciuto nel Dnipro, nello scorso luglio è passato al club di Lohansk per una cifra pari a circa 700mila euro. L'Inter lo aveva inserito da settimane tra gli obiettivi di primo piano in entrata per il calciomercato estivo 2018, già nobilitato dagli arrivi di de Vrij e Asamoah, presi a costo zero, e di Lautaro Martinez, che sarà ufficializzato l'1 luglio. Un affare che sembrava quasi definito, ma che rischia di complicarsi per l'inserimento del Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis, come spiega La Gazzetta dello Sport, sta cercando di spingere Lunin verso l'Italia, ma in direzione Campania. Un abboccamento maturato negli scorsi giorni su precisa indicazione di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli: il club azzurro potrebbe approfittare della fase di stallo dell'Inter sul calciomercato, complice la necessità di rispettare i severi parametri imposti dal Fair Play Finanziario, per sferrare l'attacco decisivo.

Getty Images Europa League, Lunin con la maglia dello Zorya

Calciomercato, corsa a due Inter-Napoli per Lunin

Con 19 anni compiuti nello scorso febbraio e una presenza nella nazionale maggiore dell'Ucraina, Lunin è uno dei profili più interessanti del calcio europeo tra i pali. Anche per questo l'Inter aveva giocato d'anticipo, raggiungendo un'intesa di massima per 5,5 milioni di euro con lo Zorya e ponendo le basi per un prestito biennale al Bologna. Obiettivi: permettere al portiere di ambientarsi in Serie A e prepararlo alla sostituzione di Handanovic in nerazzurro.

Getty Images Serie A, duello di calciomercato tra Inter e Napoli per Lunin

Da una parte un club che deve fare i conti con la necessità di accumulare entro fine giugno circa 40 milioni di euro in cassa per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario - motivazione che ha comportato la rinuncia momentanea ai riscatti di Cancelo e Rafinha da Valencia e Barcellona - dall'altro chi medita un investimento per il futuro, in attesa di individuare anche un profilo più esperto per sostituire Reina. L'offerta presentata dal Napoli allo Zorya sfiora gli 8 milioni di euro, cifra gradita agli ucraini. L'Inter, però, confida nella volontà del calciatore che da tempo ha dato l'ok al trasferimento in nerazzurro. L'ennesima sfida di calciomercato è partita.